Заремба Василий Капитонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заремба
- Имя
- Василий
- Отчество
- Капитонович
- Дата исполнения приговора
- 12 июль ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4859. ЗАРЕМБА ВАСИЛИЙ КАПИТОНОВИЧ, 20 л., Бахмутск. окр., д. Саврачи. Н. С. 1 уч. Краснодарск. отд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Исп. 12 июля 9123.
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