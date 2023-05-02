Ульева Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12303. УЛЬЕВА АННА ИВАНОВНА, 22 л., Ковровск. у., Горковск. в., д. Мишнево. Владимирск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180. лиш. св. 3 Г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с 5/ѴІІІ—24
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