Алдошин Иван Епифанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алдошин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Епифанович
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 77. АЛДОШИН ИВАН ЕПИФАНОВИЧ, 19 л. Гр. Мценск. у., Тельчинск. в., д. Сониной; — Н. С. 2 уч. Мценск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. по амнист. 6 Всеросс. С‘езда Сов. нак. сокращ. на 3 г. Исп. 27 Марта 919.
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