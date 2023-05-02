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Климкин Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климкин
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4450. КЛИМКИН ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Бежицк. у., Модинковск. в. и с. Брянск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «в» и «ж», лиш. св. 8 л. Исп. 5 нояб. 923.

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