Климкин Федор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4450. КЛИМКИН ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Бежицк. у., Модинковск. в. и с. Брянск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «в» и «ж», лиш. св. 8 л. Исп. 5 нояб. 923.
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