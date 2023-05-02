Сахаров Аким Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сахаров
- Имя
- Аким
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10899. Сахаров Аким Федоров., 41 г., Новосильск. у., Судьбищенск. р., д. Платавы. Н. С. Волынск. р. Тульск. г. Ст. 2 ч. 166, л. с. 2½ г., п. п. 3 г. 15 мар. 927.
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