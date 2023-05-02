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Сахаров Аким Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сахаров
Имя
Аким
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
15 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
10899. Сахаров Аким Федоров., 41 г., Новосильск. у., Судьбищенск. р., д. Платавы. Н. С. Волынск. р. Тульск. г. Ст. 2 ч. 166, л. с. 2½ г., п. п. 3 г. 15 мар. 927.

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