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Зайцев Петр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Петр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4804. ЗАЙЦЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 20 л., Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Сучьи Горки. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 180 п. «б». лиш. св. 1 г. Исп. 11 июня 923.

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