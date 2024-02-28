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Ефимов Федор Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Федор
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
132545. ЕФИМОВЪ, ФЕДОРЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Царскосельск. у., Рождественск. в., д. Куровицъ, 21 г.; — СПБ. Ст. М. С. 49 уч. 31 Авг. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Сент. 909. | 909 г. М. С. 33 уч. г. СПБ. 169 М., тюр. 3 м.

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