Бандурский Иосиф Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бандурский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129831. БАНДУРСКІЙ, ІОСИФЪ (ОСИПЪ) Антоновъ. К. Пултуск. у., гм. Насельскъ, д. Кухаржевъ, 23 л.; — Гм. С. 6 окр. Варшавск. у. 25 Сент. 909, 172 М(покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 25 Сент. 909.
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