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Бандурский Иосиф Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бандурский
Имя
Иосиф
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129831. БАНДУРСКІЙ, ІОСИФЪ (ОСИПЪ) Антоновъ. К. Пултуск. у., гм. Насельскъ, д. Кухаржевъ, 23 л.; — Гм. С. 6 окр. Варшавск. у. 25 Сент. 909, 172 М(покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 25 Сент. 909.

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