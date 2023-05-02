Селезнев Михаил Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селезнев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3650. СЕЛЕЗНЕВ, МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 47 л. Гр. Тамбовск. у., Митропольск. в. и с.; — Р. В. Т. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Хищение, лиш. св. 3 г. Исп. 5 апр. 922.
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