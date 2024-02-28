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Гусаров Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусаров
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
3095. ГУСАРОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ, 28 л. К. Бронницк. у., Быковск. в., д. Михнева; — Москов. О. С., 8 Окт. 910, 16, 16¹, 169 и 172 М., тюр. 3 м. съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 4 Нояб. 910. Сей приг поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 58360, котор пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 131133. | 902 95662 1655 У. | 95 62854 169 М. | 901 59428 169 М. | 95 24739 169 М. | 98 87860 1655 У. | 95 1752 172 М. | 96 66389 1655 У.

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