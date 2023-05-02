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Данилов Николай Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Николай
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
31 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
131917. ДАНИЛОВЪ, НИКОЛАЙ КУЗЬМИНЪ. Мщ. г. Липецка, 34 л.; — М. С. 6 уч. г. Саратова, 173 М., тюр. 1 м. Исп. 31 Іюля 909.

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