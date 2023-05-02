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Федоров Федор Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Федор
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
11095. ФЕДОРОВ, ФЕДОР НИКАНОРОВИЧ, 18 л. Гр. Михайловск. у., Окуньковск. в., с. Б.-Корвье; — Н. С. 2 отд. Сущевско-Мариинск. р. г. Москвы. Спекуляц. пр. р. 6 м. Исп. 27 апр. 920.

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