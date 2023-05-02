Пьянкова Агриппина Гавриловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пьянкова
- Имя
- Агриппина
- Отчество
- Гавриловна
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8764. ПЬЯНКОВА АГРИППИНА ГАВРИЛОВНА, 24 л., б. г. Екатеринбурга. Н. С. 3 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 157, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 4/ХІІ—23.
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