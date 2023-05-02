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Курас Ян Мартинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курас
Имя
Ян
Отчество
Мартинов
Дата исполнения приговора
07 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
66235. КУРАСЪ, ЯНЪ МАРТИНОВЪ. К. Бендин. у., гм. Жарки, д. Ярошевъ, 17 л.; — М. С. г. Бендина, 16 и 169 М., по сов. съ приг. Гм. С. 5 окр. Бендин. у., отъ 10 Мая 907 г., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюля 907.

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