Курас Ян Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курас
- Имя
- Ян
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66235. КУРАСЪ, ЯНЪ МАРТИНОВЪ. К. Бендин. у., гм. Жарки, д. Ярошевъ, 17 л.; — М. С. г. Бендина, 16 и 169 М., по сов. съ приг. Гм. С. 5 окр. Бендин. у., отъ 10 Мая 907 г., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюля 907.
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