Ват Иосель
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ват
- Имя
- Иосель
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130748. ватъ, іосель, генаховъ. Мщ. м. Семятичи, Бѣльск. у., 21 г.; — Г. С. 4 уч. г. г. Бѣлостока 6 Окт. 909, 169 М., тюр. 8 м. Исп. 6 Окт. 909.
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