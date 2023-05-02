Иванов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133080. ИВАНОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Буйск. у., Вексинск. в., д. Бартеньевой, 29 л.; — Казанск. С. П., 60, 2 ч. 103 и 2 ч. 106 Уг. У., крѣп. 6 м. Исп. въ Іюлѣ 909.
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