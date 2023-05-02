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Иванов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
133080. ИВАНОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Буйск. у., Вексинск. в., д. Бартеньевой, 29 л.; — Казанск. С. П., 60, 2 ч. 103 и 2 ч. 106 Уг. У., крѣп. 6 м. Исп. въ Іюлѣ 909.

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