Захариз Осип Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захариз
- Имя
- Осип
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132810. ЗАХАРИЗЪ, ОСИПЪ ЮРЬЕВЪ. К. Владиславовск. у., гм. Шилгале, д. Бутвилишки, 16 л.; — Варшав. О. С., 134, 135, 140, 145, 13 и 1525 У., тюр., отдѣл. для несовершен. 2½ г. Исп. 21 Іюля 909.
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