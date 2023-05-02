Вольский Александр Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вольский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101470. ВОЛЬСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ВИкентьевъ, 23 л. Двор. Волын. г., рд. Черкасск. у., въ с. Тречковкѣ; — Кіев. О. С., 23 Февр. 911, 152, 1 п. 1 ч. 1647, 9 и 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 4 Янв. 911 г. (1647 У. — арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 13 Іюля 911, счит. ср. съ 31 Дек. 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 33432. | 908 68762 1643 У. | 906 85145 169 М. и 1656 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.