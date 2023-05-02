Самойленко Вакт Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самойленко
- Имя
- Вакт
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10518. САМОЙЛЕНКО, ВАКТЪ СЕМЕновъ, 36 л. К. Донецк. окр., Нижне-Ольховск. в.; — Новочеркасск. О. С., 4 Нояб. 910, 152, 152¹ и 2 ч. 1635 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 40054, арест. отд. 3½ г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 15 Дек. 910. | 905 7717 169 М. | 18 Марта 99 г. Кавказск. Воен. О. С., 114 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м.
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