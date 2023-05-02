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Глазова Анна Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глазова
Имя
Анна
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
2029. ГЛАЗОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 21 г., Ростовск. у., Березняковск. в., д. Дорка. Н. С. 14 отд. б. г. Петрограда, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 30 марта 923.

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