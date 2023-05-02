Авдеев Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46091. АВДѢЕВЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ, 41 г. К. Змѣиногор. у., Владимирск. в., д. Верхъ-Убинской; — М. С. 2 уч. Змѣиногор. у., 16 Нояб. 910, 2 и 5 п. 170, 1 и 2 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа (169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. ) и напеч. въ 910 г. № 141148, тюр. 1½ г. Исп. 8 Дек. 910. 903 93131 170 М.
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