Сочинский Яков Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сочинский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 560
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27051. СОЧИНСКІЙ, Яковъ Владиславовъ. Кр. Дубен. у., Будеражск. в., д. Майдана (хлѣбопаш.), 21 г.; приг. М. С. 2 уч. Дубен. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. и 5 дней. Исп. 24 Дек. 1886 г.
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