Ахморов Фатых Нургалеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахморов
- Имя
- Фатых
- Отчество
- Нургалеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1273. АХМОРОВ ФАТЫХ НУРГАЛЕЕВИЧ, 20 л., Бирск. к., Байгузинск. ,в., д. Иткинеевой. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу 7 ноября 924.
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