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Улыбин Иван Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Улыбин
Имя
Иван
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
51159. УЛЫБИНЪ, ИВАНЪ КОЗЬМИНЪ. К. Ишимск. у., Маслянск. в., д. Лукмы, 50 л., рд. Тарусск. у., Исланск. в., въ д. Гурьевой; — М. С. 2 уч. Ишимск. у., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 6 м. Исп. 15 Іюня 905.

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