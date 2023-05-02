Улыбин Иван Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Улыбин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51159. УЛЫБИНЪ, ИВАНЪ КОЗЬМИНЪ. К. Ишимск. у., Маслянск. в., д. Лукмы, 50 л., рд. Тарусск. у., Исланск. в., въ д. Гурьевой; — М. С. 2 уч. Ишимск. у., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 6 м. Исп. 15 Іюня 905.
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