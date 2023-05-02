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Непомнящий Флор Лукьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Непомнящий
Имя
Флор
Отчество
Лукьянов
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
49148. НЕПОМНЯЩІЙ, ФЛОРЪ ЛУКЬЯновъ. К. Городнян. у., в. и м. Любеча, 30 л.; — 3. Н. 2 уч. Рѣчицк. у. (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 4 Мая 905. | 902 89531 170¹ М.

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