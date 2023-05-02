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Калеев Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калеев
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4830. Калеев Иван Иванов., 30 л., Маничск. ул. (Калм. АО), Элистинск. в., с. Троицкого. Калм. Обл. С. Ст. 136, л. с. 4 г., п. п. 3 г. 4 окт. 927.

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