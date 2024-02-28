Жигалин Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жигалин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46745. ЖИГАЛИНЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. К. Княгинин. у., Танайковск. в., д. Полянъ, 22 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. С. М. С., 16, 169, 171 и 173 М., тюр. 1½ м., а по сложен. съ наказ. по приг. сего С. отъ 30 Апр., тюр. 3 м. Исп. 30 Апр. 905.
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