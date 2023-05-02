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Дидык Онуфрий Нестеров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дидык
Имя
Онуфрий
Отчество
Нестеров
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
132083. ДИДЫКЪ, ОНУФРІЙ НЕСТЕРОВЪ. К. Переяслав. у., Хоцковск. в., х. Озерища, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Переяслав. у. 19 Сент. 909, 3 п. 14, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 6 Окт., счит. ср. съ 19 Сент. 909.

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