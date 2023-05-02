Дидык Онуфрий Нестеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дидык
- Имя
- Онуфрий
- Отчество
- Нестеров
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132083. ДИДЫКЪ, ОНУФРІЙ НЕСТЕРОВЪ. К. Переяслав. у., Хоцковск. в., х. Озерища, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Переяслав. у. 19 Сент. 909, 3 п. 14, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 6 Окт., счит. ср. съ 19 Сент. 909.
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