Полусмяк Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полусмяк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9454. ПОЛУСМЯКЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Полуснякъ. и Архиновъ), 26 л. Мщ. г. Херсона, рд. въ с. М.-Буялыкѣ, Б.-Буялыкск. в., Одесск. у.; — Херсон. О. С., 24 Сент. 910, 1452 и 3 и 4 п.1 ч. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 29 Нояб. 910. | 908 148987 169 М. | 904 61673 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 6667. | 905 49764 286 У.
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