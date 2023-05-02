Раков Осип Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Раков
- Имя
- Осип
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9948. РАКОВЪ, ОСИПЪ МИХАЙЛОВЪ, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Шлиссельбурга, рд. въ г. Вильнѣ; — Г. С. г. Боровичъ, 27 Окт. 910, 169 и 3 п. 171 М., пор. 1½ м. Исп. 17 Нояб. 910.| 910 68680 169 М. | 904 33383 169 М.| 905 50003 1641 У. І 96 31859 170 М.
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