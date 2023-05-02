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Артищева Мария Борисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артищева
Имя
Мария
Отчество
Борисовна
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
617. Артищева Мария Борисов., 20 л., Уфимск. к. (Баш. АССР), Занодск. р., д. Александровки. Н. С. Д. к. Курганск. окр. Ст. 162 п. "б", л. с. 6 м. 28 нояб. 927.

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