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Харитонов Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
03 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
13244. Харитонов Иван Васильев., 22 л., г. Ленинграда. Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б" (ст. р.), л. с. 6 м. 3 янв. 927.

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