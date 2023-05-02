Слонов Петр Ераксуев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слонов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ераксуев
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50541. СЛОНОВЪ, ПЕТРЪ ЕРАКСУЕВЪ. Обыв. с. Карджинскаго, Владикавказск. окр., 22 л.; — М. С. 4 уч. Владикавказск. окр., 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. и 20 дн. Исп. 21 Дек. 904.
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