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Меньшиков Тимофей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Меньшиков
Имя
Тимофей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
26572. МЕНЬШИКОВ, ТИМОФЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 41 г. Гр. Бузулукск. у., Погроменск. в., с. Елховки; — Н. С. 5/9 уч. Н-Николаевск. у. Кража, лиш. св. 10 м. Исп. 20 апр. 920.

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