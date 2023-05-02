Кулиш Даниил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулиш
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7566. КУЛИШ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 34 л., Ростовск. окр., с. Кулишовки. Донск. Облсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. и пор. игр. 5 л. Исп. 18 окт. 923
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