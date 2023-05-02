Ульчинская Марианна Юрьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульчинская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Юрьева
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140307. УЛЬЧИНСКАЯ, МАРІАННА Юрьева. К. Маріампольск. у., гм. Квѣцишки, д. Воверишки, 28 л.; — Гм. С. 2 окр. Маріампольск. у. 30 Окт. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Окт. 909.
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