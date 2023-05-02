Алексеев Владимир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Владимир
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44786. АЛЕКСѢЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ. Цех. г. Москвы, 30 л.; — Москов. Ст. С. М. С. (въ 3 р.), 1 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 1 Іюня 905. | 99 32052 169 М. | 98 20610 172 М.
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