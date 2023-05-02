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Алексеев Владимир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Владимир
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44786. АЛЕКСѢЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ. Цех. г. Москвы, 30 л.; — Москов. Ст. С. М. С. (въ 3 р.), 1 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 1 Іюня 905. | 99 32052 169 М. | 98 20610 172 М.

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