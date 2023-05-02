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Русакова Мария Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русакова
Имя
Мария
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
35114. РУСАКОВА, МАРІЯ АЛЕКСѢЕВА. К. Гороховецк. у., Верхне-Ландеховск. в., д. Бажановой, 40 л., рд. т. же у. и в., въ д. Дальней Погорѣлкѣ; — Владимір. О. С., 6 п. 13, 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 31 Марта 905.

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