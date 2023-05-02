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Мичурина Ефросинья Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мичурина
Имя
Ефросинья
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
26 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
17262. МИЧУРИНА, ЕФРОСИНЬЯ МИХАЙЛОВНА, 35 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Щекинск. в., д. Лукинской; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Хранен. самог., пр. р. 2 г. и лиш. св. 6 м., с зач. 12 д. пр. з. Исп. 26 июля 920.

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