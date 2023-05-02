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Хакман Гершек Иосеков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хакман
Имя
Гершек
Отчество
Иосеков
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140697. ХАКМАНЪ, ГЕРШЕКЪ ІОСЕКОВЪ. К. Радомск. у., гм. Вержбица, 21 г.; — М. С. 2 уч. г. Радома, 16 Окт. 909, 512 У., один. воен. тюр. 3 м. Исп. 28 Нояб. 909.

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