Кириченко Андрей Аггеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириченко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Аггеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5903. КИРИЧЕНКО АНДРЕЙ АГГЕЕВИЧ, 28 л., Сумск. у., Воровинск. в. и с., Алтайск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 9 м. 24 д. и пор. пр. 5 л., Исп. 10 апр. 923.
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