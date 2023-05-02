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Горбенко Владимир Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбенко
Имя
Владимир
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1670. Горбенко Владимир Михайлович, 19 л., Иркутск. окр., Оекск. р. Н. С. 2 уч. Иркутск. окр. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/ХІІ—26.

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