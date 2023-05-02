Загуляев Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Загуляев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3315. ЗАГУЛЯЕВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 42 л., Иркутск. у., Евсеевск. в., с. Тымарей. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 76, 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29/ѴІІ—24.
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