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Дуванов Михаил Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуванов
Имя
Михаил
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4145. ДУВАНОВ МИХАИЛ ИСИДОРОВИЧ, 23 л., б. г. Симбирска. Особ. Сес. о трудов. дел. б. г. Симбирска. Ст. 189, лиш. св. 1½ г. Исп. 14 дек. 923.

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