Дадиани Александр Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дадиани
- Имя
- Александр
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3704. ДАДИАНИ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л., г. Кутаиса. Московск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 2 и 220, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.