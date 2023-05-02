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Кременчук Степан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кременчук
Имя
Степан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7021. КРЕМЕНЧУК СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 29 л., Татарск. у., Кольцовск. в., Н. С. 4 уч. Татарск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 28 авг. 923.

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