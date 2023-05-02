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Селенков Петр Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селенков
Имя
Петр
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
10 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8868. СЕЛЕНКОВ ПЕТР ЕФРЕМОВИЧ, 50 л., Ржевск. у., Никоновск. в., д. Щекина. Н. С. 6 р. Ржевск. у. Ст. ст. 114 й 140-б, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 апр. 923.

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