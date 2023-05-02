Селенков Петр Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селенков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8868. СЕЛЕНКОВ ПЕТР ЕФРЕМОВИЧ, 50 л., Ржевск. у., Никоновск. в., д. Щекина. Н. С. 6 р. Ржевск. у. Ст. ст. 114 й 140-б, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 апр. 923.
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