Дербенев Александр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дербенев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3850. ДЕРБЕНЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 16 л., Барнаульск. у., Средне-Красиловск. в., с. Подволошного. Н. С. 4 уч. г. Барнаула. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 4 июля 023.
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