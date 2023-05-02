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Дербенев Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дербенев
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3850. ДЕРБЕНЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 16 л., Барнаульск. у., Средне-Красиловск. в., с. Подволошного. Н. С. 4 уч. г. Барнаула. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 4 июля 023.

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