Янтуллин Мурзачалий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янтуллин
- Имя
- Мурзачалий
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30822. ЯНТУЛЛИН, МУРЗАЧАЛИЙ, 54 л. Гр. Бирск. у., Асяновск. в.; — Н. С. 3 уч. Бирск. у. Самоупр., лиш. св. 3 г. Исп. 28 марта 920.
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