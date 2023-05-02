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Чернов Василий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
26 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7987. ЧЕРНОВ, ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 34 л., Гр. г. Воронежа, М.; Н. С. 7 уч. Медынск. у., Кража со взлом., лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 11 дн. пр. з., Исп. 26 Февр. 919.

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